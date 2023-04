Tuttosport - Brahim è diventato decisivo: ma sul futuro l'ultima parola è del Real

MilanNews.it

Brahim Diaz è sicuramente una delle sorprese positive di questa seconda parte di stagione e in generale di tutta l'annata rossonera. Arrivato al suo terzo anno in rossonero, il fantasista spagnolo doveva dimostrare di aver trovato continuità: ce l'ha fatta ed è anche riuscito a divenire decisivo. Questo rendimento vuole portarlo fino al termine della stagione ma rimane il punto interrogativo sul futuro.

Uomo chiave

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport, sottolinea come nel corso di questa stagione Brahim Diaz sia riuscito a diventare l'uomo chiave in diverse occasioni, specialmente nelle partite importanti. Sono ancora negli occhi dei tifosi rossoneri le prestazioni con il Napoli più recenti, specialmente quella in campionato e la gara di andata in Champions a San Siro. Ma andando indietro nel tempo lo spagnolo ha deciso anche l'ottavo con il Tottenham con il suo gol di testa nella partita di andata e si rese protagonista di una prestazione travolgente contro la Juventus in campionato, seguita poco dopo da una gara con doppietta contro il Monza. Il merito è anche di Pioli che ha avuto l'intuizione di spostarlo sulla destra dove il 10 è più libero e si trova spesso più campo davanti. Inoltre anche la competizione annunciata con De Ketelaere ha inizio anno sembra avergli fatto molto bene, facendolo performare fin da subito.

Futuro incerto

Ma proprio adesso che i sostenitori rossoneri cominciavano a gustarsi la qualità e la costanza di Brahim Diaz, e potranno farlo almeno fino a fine stagione, si aprono i discorsi su un futuro che oggi appare incerto. Al termine di questa annata sportiva lo spagnolo dovrebbe ritornare alla base, al Real Madrid. Date le recenti prestazioni, e non solo, il Milan vuole tenerlo ma la sensazione è che molto dipenderà dai blancos. Il club madrileno potrebbe decidere di richiamarlo sia per farlo entrare nelle rotazioni che per fissare un prezzo di cartellino e sentire tutte le eventuali proposte (non solo del Milan). Il club rossonero, forte della volontà del giocatore, cerca di giocare in anticipo come spesso Brahim fa in campo con i difensori. L'intermediario Edoardo Crnjar è stato a Milano già nelle scorse settimane ma la sensazione è che la situazione si possa sbloccare solo con un incontro tra i due club.