Tuttosport - Caccia aperta al centrocampista: Onyedika in pole position

Siamo entrati nelle ultime due settimane di questa sessione estiva di mercato. Il Milan ha una rosa dall'ossatura già ben definita ma si ha la sensazione che i rossoneri possano ancora puntellare la rosa in almeno uno o due di queste zone: centrocampo, difesa ed esterno destro. Stando alle ultime indiscrezioni la dirigenza dei Campioni d'Italia si starebbe concentrando su un rinforzo nella zona mediana del campo.

Chi c'è in casa

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione di Tuttosport, appare probabile che gòli ultimi investimenti del mercato rossonero possano essere fatti sul centrocampista, ruolo che appare a oggi il più scoperto dopo la partenza di Kessie. Attualmente Pioli può far affidamento sulla coppia Tonali-Bennacer e su un paio di riserve come Krunic e Pobega, con Bakayoko che sembra ai margini del progetto. Dall'equazione non andrebbe estromesso Yacine Adli che il tecnico rossonero ha impiegato però più avanti nel corso del precampionato. Dunque, al netto di infortuni, la materia per Pioli c'è ma sicuramente intervenire nuovamente sul mercato per portare a casa un centrocampista difensivo che possa sostituire l'ivoriano oggi al Barcellona non è una brutta idea.

Pole position

Il nome più papabile e quello a cui la dirigenza rossonera pare voler dare la precedenza è quello di Raphael Onyedika, centrocampista nigeriano classe 2001 in forza al Midtjylland. I danesi lo valutano al momento 7 milioni di euro, cifra ancora considerata elevata. In generale Onyedika sembra essere il profilo con la qualità-prezzo migliore. Poi ci sono altri profili meno accreditati ma comunque usciti negli ultimi giorni. C'è quello di Adrien Tameze del Verona: conosce il calcio italiano ma ha sette anni più del collega: la richiesta dell'Hellas non è inferiore ai 10 milioni. L'ultimo nome che è stato fatto in ordine cronologico è quello del norvegese Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United. Non vi sono al momento grandi conferme e il calciatore dovrebbe ambientarsi velocemente a un tipo di calcio radicalmente opposto.