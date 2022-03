Tuttosport - Dossier Milan, di mezzo ci sono sempre Massa e Guida: ora la rabbia va trasformata in forza

MilanNews.it

Il clamoroso errore commesso dal tandem Guida-Massa nel match tra Torino e Inter ha danneggiato indirettamente anche il Milan. In un campionato così tirato e incerto, infatti, anche un semplice punto, alla fine della corsa, può fare la differenza. Ecco perché, come sottolinea Tuttosport, il regalino concesso ai “cugini” non è piaciuto ai rossoneri.

Ancora loro, sempre loro

Tra l’altro, il gentile cadeau è stato confezionato, come detto, dall’accoppiata Guida-Massa, arbitri che non evocano certo piacevoli ricordi dale parti di via Aldo Rossi. È bene, dunque, ricordare gli episodi che fanno parte del dossier Milan di questa stagione, e che vedono tra i “protagonisti” proprio I sopracitati fischietti. C’era Massa, infatti, ad arbitrare il famoso Milan-Napoli del gol annullato per “fuoriogioco” di Giroud, e c’era Guida al VAR quando Udogie segnò con il braccio il gol del pareggio dell’Udinese a San Siro. Nel conto, ovviamente, va inserita anche la svista di Serra nella sfida con lo Spezia.

Bisogna guardare avanti

Insomma, torti pesantissimi che sono costati al Milan diversi punti. Ma ora i rossoneri devono trasformare la rabbia in forza positiva. Perché a pensar male si fa peccato e si rischia di perdere di vista l’obiettivo principale: concentrarsi sulle prossime partite e difendere il primo posto. Soffermarsi sugli errori arbitrali, infatti, potrebbe distrarre la squadra, e Pioli non vuole assolutamente che ciò accada.