Tuttosport - E' un Milan di giovani: finora sono stati acquistati tutti giocatori Under 25

Il progetto di Elliott è stato chiaro fin da subito: il fondo americano, proprietario del Milan, ha infatti incaricato l'ad Ivan Gazidis di creare una squadra composta da giovani di qualità in grado di diventare dei top player con la maglia rossonera. E il dirigente milanista, insieme ovviamente a Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, sta andando proprio verso questa direzione, come testimonia anche il mercato estivo portato avanti finora dal club di via Aldo Rossi.

UNDER 25 - Come riferisce Tuttosport questa mattina, fino a questo momento il Milan ha acquistato tutti giocatori Under 25, che, a parte Krunic, potrebbero far parte della formazione titolare di Marco Giampaolo: Bennacer, 21 anni, sarà per esempio il regista dei rossoneri, mentre il 23enne Duarte potrebbe trovare spazio in futuro al fianco di capitan Romagnoli. Theo Hernandez (21 anni), non appena tornerà dall'infortunio alla caviglia, sarà il titolare sulla fascia sinistra, mentre c'è grande curiosità per vedere il 20enne Leao in attacco al fianco di Piatek.

SQUADRA GIOVANE - L'obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di mandare in campo una squadra con l’età media di 22 anni: Donarumma (20 anni); Calabria (22), Duarte (23), Romagnoli (24), Theo Hernandez (21); Kessie (22), Bennacer (21), Calhanoglu (25); Paquetà (21); Piatek (24), Leao (20). Ovviamente servirà pazienza e non bisognerà caricare di troppe responsabilità questi ragazzi, ma se quelle che oggi vengono considerate soprattutto delle scommesse diventassero in tempi medio-brevi vincenti, per il Milan si aprirebbero scenari del tutto inattesi.