Tuttosport - Fofana più Rabiot: il progetto è quello di formare una mediana di peso

Oltre all'attaccante, l'altra priorità di quest'estate di calciomercato del Milan è sicuramente il centrocampista, profilo che la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di regalare a Paulo Fonseca per andare a rinforzare e completare la mediana dopo i diversi problemi avuti nel corso della passata stagione. Un mediano roccioso d'esperienza e di muscoli è quello che più è mancato l'anno scorso nello scacchiere di Stefano Pioli, ruolo che nella prossima stagione potrebbe essere ricoperto dal francese classe '99 Youssouf Fofana. In uscita dal Monaco, il connazionale di Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbe sbarcare a Milanello insieme ad Adrien Rabiot, per una "linea Maginot" di una mediana di peso.

FOFANA: TRATTATIVA APERTA - Il Milan vuole cercare di regalare Youssouf Fofana a Paulo Fonseca prima della tournée in America, così da iniziare a lavorarci sin da subito per farlo entrare negli schemi di questo nuovo Milan che sta nascendo. Nonostante i presupposti per questo matrimonio ci siano tutti, le trattative fra il Milan ed il Monaco sarebbero ancora in alto mare, considerata la distanza fra la domanda e l'offerta. In scadenza nel giugno 2025, il club monegasco valuta Fofana 25 milioni di euro, cifra che il Diavolo non avrebbe però alcuna intenzione di sborsare considerata la situazione contrattuale del classe '99. Per questo motivo i dialoghi fra le parti sarebbero ancora aperti e potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, con il Milan che potrebbe fare leva sulla volontà di Fofana, deciso a trasferirsi in rossonero dopo aver raggiunto col club un accordo sulla base di un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione stando a Tuttosport.

E POI C'È RABIOT... - Youssouf Fofana potrebbe non essere l'unico rinforzo del Milan a centrocampo in questo calciomercato. Stando a Tuttosport, infatti, a Casa Milan hanno in testa l'affascinante idea di portare in rossonero anche un calciatore di qualità ed esperienza internazionale come Adrien Rabiot. Svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno, il dt Moncada avrebbe contattato la mamma agente Veronique presentandogli anche una prima offerta, sicuramente inferiore a quella di rinnovo della Juventus. L'impressione, però, è che il Milan possa provare ad accontentare le richieste economiche di Rabiot arrivando a toccare i 7 milioni di euro fra base fissa e bonus, con un contratto più lungo rispetto a quello offertogli dalla Vecchia Signora.