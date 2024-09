Tuttosport - Fonseca sfiduciato, al suo posto uno fra Terzic e Sarri

Il futuro al Milan di Paulo Fonseca è oramai segnato scrive questa mattina Tuttosport. I sorrisi che si sono scambiati ieri al termine dell'allenamento a Milanello il portoghese ed Ibrahimovic non devono assolutamente essere interpretati in modo positivo, ma professionale sì, visto che è come si fosse messa in stand-by una situazione piuttosto delicata per permettere a squadra ed ambiente di concentrarsi su una cosa ad oggi decisamente più importante: il derby di domenica sera contro l'Inter.

Qualsiasi sia il risultato finale della partita, da lunedì 23 settembre un nuovo corso al Milan, con o (molto probabilmente senza) Paulo Fonseca in panchina. Il portoghese è stato oramai sfiduciato da società, ambiente e squadra, come confermato dal fatto che Ibrahimovic si sarebbe già messo alla ricerca di un profilo all'altezza del progetto tecnico rossonero col quale andarlo a sostituire.

Nel corso di queste ultime 48 ore sono stati fatti tanti nomi, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, Edin Terzic e Maurizio Sarri partono in prima fila. Puntare sul secondo sarebbe un nuovo azzardo, ma assai più affascinante visto che si tratterebbe dell’allenatore arrivato a giocarsi l’ultima Champions League. In questo senso stanno salendo le quotazioni di Sarri che chiaramente sarebbe una garanzia per il nostro campionato, dove il Milan deve assolutamente entrare fra le prime quattro.

Presenti in lista anche Massimiliano Allegri, col quale però non è scoccata la scintilla nei mesi scorsi (complice anche il rapporto non del tutto idilliaco con Ibrahimovic 13-14 anni fa), Conceiçao e Tudor, due sergenti di ferro che conoscono il calcio italiano e metterebbero alle strette i giocatori. Il Milan dunque si guarda intorno, in attesa di prendere la decisione che cambierà la sua stagione.