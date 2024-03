Tuttosport - Futuro Pioli, il derby vale quasi quanto l'Europa. Tabù e data inedita

Un derby riesce sempre a far parlare di sè, anche se alla partita tra Milan e Inter manca un mese. Il campo ha già preso, quasi definitivamente, la decisione su chi vincerà lo scudetto: il Milan si giocherà verosimilmente il consolidamento del secondo posto ma soprattutto l'onore, dopo tanti derby persi nel 2023 e con l'eventualità che i cugini possano laurearsi campioni proprio con una vittoria nella stracittadina. A tutto questo e in tutto questo si aggiunge anche il destino di Stefano Pioli.

Quasi come l'Europa

Questa mattina Tuttosport legge il futuro di Stefano Pioli in funzione del prossimo derby che si giocherà a metà aprile. Come detto, i rossoneri non possono farci quasi nulla in ottica scudetto, l'unico obiettivo potrebbe essere quello di rimandare la festa degli uomini di Inzaghi il più possibile. Eppure il risultato della partita con l'Inter, specialmente se davvero si arrivasse con la possibilità per i nerazzurri di vincere aritmeticamente il campionato, potrebbe incidere tanto sul futuro di Pioli. Quasi quanto l'Europa League. Nel 2023 il rendimento del Milan contro i cugini è stato avvilente: cinque sconfitte su cinque, di cui una Supercoppa e le semifinali di Champions League. I tifosi sono delusi e chiedono un riscatto anche come spinta per guidare una rincorsa nella prossima stagione. Proprio a causa di queste sconfitte, negli ultimi mesi, Pioli ha perso molta fiducia da parte dei sostenitori rossoneri. Dunque una vittoria con l'Inter potrebbe ridare vita, anche in ottica Europa League che, comunque, rimane l'obiettivo principale.

Data

E l'Europa League già influisce sul derby. Già perchè in queste ultime ore si è parlato tanto del calendario e della data del prossimo derby. Il Milan avrebbe chiesto alla Lega di Serie A che la gara venga giocata lunedì 22 aprile. La richiesta è assolutamente legittima per il club rossonera, nonché molto sensata. Il Diavolo il giovedì precedente, il 18 aprile, sarà impegnato all'Olimpico contro la Roma per il quarto di finale di ritorno di Europa League. Considerando che si gioca alle 21 e che c'è anche la possibilità di finire ai supplementari o calci di rigore, i rossoneri rientrerebbero tardi a Milano con solo il venerdì e il sabato mattina per prepararsi al derby contro l'Inter. Dunque il Milan ha avanzato la sua richiesta e oggi la data dovrebbe essere ufficializzata: potrebbe essere il primo derby della Madonnina della storia a essere giocato di lunedì.