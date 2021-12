Tuttosport - Il Chelsea ci prova per Theo, ma per il Milan è incedibile. Avanti tutta per il rinnovo

Theo Hernandez non sta giocando forse la sua miglior stagione, ma continua ad essere uno dei migliori terzini sinistri al mondo e dunque gli estimatori non gli mancano assolutamente: l'ultimo club ad interessarsi a ui è stato il Chelsea, che ha provato a fare un sondaggio con il Milan, ma ha capito subito che il giocatore non è in vendita, se non per cifre monstre.

CONTATTI PER IL RINNOVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per convincere i dirigenti di via Aldo Rossi ad aprire una trattativa vera e propria serve un'offerta superiore ai 60 milioni di euro. Theo è un punto fermo del Milan e per questo i rossoneri sono al lavoro per blindarlo almeno fino al 2026: l'accelerata decisiva non c'è ancora stata, ma i contatti tra le parti vanno avanti, con la speranza di arrivare il prima possibile ad un accordo.

PRONTO ALLA RIPRESA - Il terzino francese, che ha passato le festività natalizie a Dubai, è intanto pronto a riprendere domani pomeriggio gli allenamenti a Milanello. La prima parte di stagione non è stata semplice a causa del Covid che ne ha condizionato parecchio il rendimento nelle ultime settimane. La speranza di Pioli è che questa sosta abbia permesso a Theo di ricaricare le pile e di ritrovare un po' di brillantezza fisica.