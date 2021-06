Tuttosport - Il Milan e il "ballo dei trequartisti": da Calha e Diaz a De Paul, Ziyech e Harit

Nel 4-2-3-1, uno dei ruoli più importanti è senza dubbio quello del trequartista. Nell'ultima stagione, in quel ruolo si sono alternati soprattutto Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz, il cui futuro al Milan, per motivi diversi, è in dubbio: il turco non ha infatti ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con il club rossonero in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre lo spagnolo era a Milanello in prestito secco e quindi tornerà al Real Madrid.

RINNOVO CALHA - Come spiega questa mattina Tuttosport, il Milan ha da tempo messo sul piatto la sua proposta per il prolungamento di Calhanoglu (4 milioni di euro a stagione), ma dal turco e dal suo entourage non è arrivata per ora ancora nessuna risposta. I dirigenti milanisti non hanno ovviamente intenzione di aspettare in eterno la scelta del giocatore che dovrà quindi prendere una decisione a breve. In caso di addio, il primo nome della lista è quello di Rodrigo De Paul, ma arrivare al talento dell'Udinese non sarà facile sia per il costo elevato sia perchè nel caso bisognerebbe convincere le contropartite tecniche ad accettare il trasferimento nella squadra friulana.

FUTURO DIAZ - Per quanto riguarda Diaz, la volontà del giocatore e del Milan è di andare avanti insieme e per questo Maldini e Massara sono in costante contatto con il Real Madrid: il Diavolo vorrebbe riprendere lo spagnolo in prestito, ma stavolta con diritto di riscatto. Le parti ne stanno parlando, ma si respira fiducia e ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Altri nomi che piacciono al momento in via Aldo Rossi per la trequarti sono Ziyech del Chelsea (ma trattare con gli inglesi è sempre complicato) e Harit dello Schalke 04.