Tuttosport - Il Milan ne fa due: oggi l'Okafor day, Chukwueze in definizione

E dopo aver portato nella Milano rossonera cinque nuovi volti in meno di un mese, ieri mattina la dirigenza rossonera ha voluto strafare e ha colpito addirittura due volte nell'arco di pochi minuti: chiudendo un colpo a sorpresa e riuscendo a indirizzare sul rettilineo finale un nome a lungo cercato nelle scorse settimane. Due gol che faranno sicuramente contento Stefano Pioli.

Okafor

Come scrive Tuttosport è successo tutto in pochissimi minuti per Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo (che contro il Milan ha giocato e segnato nell'ultima edizione della Champions League) classe 2000. Davanti alla scelta di Danjuma di accasarsi all'Everton e a quella del Porto di temporeggiare su Mehdi Taremi, la dirigenza del Milan non si è fatta trovare impreparata e ha imboccato la via alternativa che ha portato a Okafor. L'elvetico, che non occuperà slot extracomunitario come da regolamento federale, arriva come jolly d'attacco ma soprattutto per essere impiegato come alternativa a Olivier Giroud. Ancora giovane ma già provvisto di ottima esperienza e potenziale. L'operazione lampo è stata chiusa per la cifra di 14 milioni di euro e Noah, oggi, firmerà un contratto da 2 milioni per 5 anni. Prima di mettere tutto nero su bianco, lo svizzero inizierà la sua giornata in mattinata per le visite mediche a cui seguirà l'idoneità. Nei prossimi giorni Okafor è atteso dal resto del gruppo negli Stati Uniti.

Chukwu

E pensare che la notizia su Samuel Chukwueze era stata la prima a uscire nella movimentata mattina rossonera di ieri. E sono stati due i fattori che hanno sbloccato i dialoghi tra Milan e Villarreal, che andavano avanti ormai da diverse settimane. Da una parte c'era la grande volontà del giocatore di vestire rossonero; dall'altra il club spagnolo non ha ricevuto nessuna offerta allettante dalla Premier League come sperava. Dunque il Milan è riuscito a indirizzare la trattativa sulla base di un'offerta da 20 milioni più 8 di bonus, cifra nettamente inferiore a quella che il Sottomarino Giallo chiedeva per l'esterno nigeriano inizialmente, 35 milioni. In questo caso è probabile che la chiusura e la definizione dell'accordo arrivi a inizio della prossima settimana con Furlani che nella mattinata di ieri era in volo per Los Angeles: il dirigente rossonero ha il potere di firma. Intanto nell'ambiente rossonero e tra i tifosi cresce l'entusiasmo.