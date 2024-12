Tuttosport - La terapia-Fonseca funzionerà anche con Theo? Il tecnico ci prova (e ci spera)

La terapia-Fonseca, usata con Rafael Leao nelle scorse settimane, funzionerà anche su Theo Hernandez? E' la domanda che si fanno tutti al Milan, in primis il tecnico rossonero che spera di rivedere presto rifiorire il terzino francese proprio come ha fatto il numero 10 milanista che ora è un altro giocatore rispetto a qualche tempo fa.

ALTRA PANCHINA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che l'obiettivo di Paulo Fonseca è quello di stimolare Theo Hernandez ad una reazione caratteriale con una serie di panchine ma, allo stesso tempo, può essere un’arma a doppio taglio poiché non tutti i giocatori possono reagire allo stesso modo. Venerdì a Verona, il terzino francese dovrebbe partire ancora dalla panchina e lasciare spazio in campo al giovane Alex Jimenez che si è ben comportato qualche giorno fa contro il Genoa. Come reagirà Theo a due panchina di fila? Lo farà nel modo giusto come ha fatto a suo tempo Leao?

SCELTA ACCETTATA? - Si capirà qualcosa in più nei prossimi giorni, ma la prima panchina sembra essere stata accettata e mandata giù dal terzino francese. O almeno questo è quello che emerge dalle parole del suo agente Manuel Quilon dopo l'incontro di lunedì con l'ad rossonero Furlani a Casa Milan: "Massimo rispetto della decisione dell’allenatore e i giocatori devono accettare la scelta. Anche Leao è andato in panchina quest’anno". Ora tocca a Theo dimostrare di volersi riprendere la titolarità.