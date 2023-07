Tuttosport - Leao, la stagione da 10 e della maturità comincia contro Vinicius

Questa notte il Milan esordirà in campo nella sua tournée americana: alle 4 italiane, al Rose Bowl di Pasadena, i rossoneri sfideranno il Real Madrid degli ex Ancelotti e Brahim Diaz. Dopo la prima amichevole con il Lumezzane, oggi Pioli ritroverà anche (a gara in corso) i nazionali tornati solo da qualche giorno: su tutti spicca Rafael Leao, che inizia così la sua prima stagione da numero 10.

Da 10

L'obiettivo è che la prima annata con il numero 10 sulle spalle, diventi anche una stagione da 10 anche a livello di prestazioni e soddisfazioni di squadra e individuali per Rafa Leao. Come riporta Tuttosport dopo la partenza di Ibra, che quando tornò dagli Stati Uniti lo prese sotto la sua ala protettiva, quest'anno Leao dovrà mettere a frutto gli insegnamenti dello svedese e diventare a tutti gli effetti leader carismatico di questo Milan. Protagonista tecnico della squadra lo è già almeno da due stagioni e quest'anno avrà la chance anche di fare da chioccia a tutti i nuovi arrivati in attacco: da Pulisic all'amico Okafor, fino a Chukwueze. E dopo l'addio di Tonali, gente come Rafa, Theo, Maignan e Giroud sono i principali garanti del milanismo agli occhi dei tifosi.

Vinicius

Questa notte il campo lo metterà di fronte a un altro giocatore che stima e con cui si è scambiato spesso complimenti social (e probabilmente anche privati): Vinicius Junior. Il brasiliano è forse un po' più avanti nel processo di crescita, essendosi già affermato nel Real Madrid da protagonista anche a livello internazionale e con continuità. Ma delle analogie, a parte per il ruolo, si possono trovare anche con Leao: pure Vinicius quest'anno dovrà elevare il suo ruolo di leader, dopo la partenza di Benzema direzione Arabia Saudita. La sfida di questa sera sarà anche a distanza fra due talenti che infuocheranno (con i ritmi da pre stagione, sia chiaro) le fasce sinsitre del Rose Bowl, uno stadio mondiale.