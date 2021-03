Tuttosport - Maignan, Areola o Musso se Donnarumma va via, ma la priorità del Milan resta il rinnovo di Gigio

Da qui in poi si faranno tanti nomi per la porta del Milan visto che per il momento il rinnovo di Gianluigi Donnarumma non arriva e quindi a fine stagione il giovane portiere rossonero potrebbe salutare. Ma la priorità assoluta in via Aldo Rossi resta il prolungamento di Gigio e dunque i dirigenti milanisti ci proveranno in ogni modo fino all'ultimo giorno per convincerlo a restare.

PRIORITA' RINNOVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega però che ovviamente il Milan non può restare nel frattempo con le mani in mano e quindi il club rossonero si sta guardando intorno per individuare eventuali sostituti di Donnarumma. I nomi più caldi sono principalmente tre in questo momento, vale a dire Mike Maignan del Lille, Alphonse Areola del Fulham (ma è di proprietà del PSG) e Juan Musso dell’Udinese.

TRE NOMI - Maignan, portiere classe 1995, costa 12-13 milioni di euro, ma è nel mirino anche del Tottenham che lo avrebbe individuato come erede di Lloris. Nelle ultime ore, è tornato di moda in casa rossonera anche il nome di Areola, che era stato già offerto al Milan dal PSG nel mercato estivo del 2019 come contropartita per arrivare sempre a Gigio Donnarumma. Attenzione, infine, alla candidatura di Musso dell'Udinese, per cui però c'è la forte concorrenza dell'Inter e soprattutto della Roma. Nelle prossime settimane, usciranno sicuramente altri nomi, l'unica certezza in questa vicenda è che la priorità del Milan resta il rinnovo di Gigio Donnarumma.