Tuttosport - Maignan, due piccole crepe per Mike: Udine e il rinnovo

Nelle sue due prime stagioni al Milan, Mike Maignan ha abituato i tifosi rossoneri alla (quasi) perfezione. Per questa ragione, forse, le recenti sbavature con Udinese, Bologna e Frosinone fanno più rumore di quanto dovrebbero. Per la prima volta da quando è sbarcato in rossonero, Maignan sta vivendo un periodo difficile a livello di rendimento individuale. E ci sarebbero anche dei motivi extracampo a motivare questa leggera flessione.

Insulti

Come riportato da Tuttosport, proprio i deplorevoli insulti razzisti che sono piovuti addosso a Maignan nella trasferta di Udine, potrebbero aver lasciato qualche scoria a livello psicologico sul portiere. Da sempre concentrato, da sempre esempio di mentalità, al Bluenergy Stadium - com'è sacrosanto che sia, specialmente in una situazione vergognosa come quella che gli è capitata - ha mostrato la sua umana vulenrabilità. Nei giorni successivi ha reagito con forza, come è solito fare, e sostenuto dai compagni e da tutto il club ma è inevitabile che esperienze così ti possano segnare, anche inconsapevolmente. Qualcuno ha messo in discussione anche la sua tecnica come Luca Marchegiani, ex portiere, a Sky Sport. "Maignan sul gol di Mazzitelli si piazza per coprire lo specchio della porta e farsi tirare addosso. Lo aveva fatto anche a Udine con Payero e lì aveva respinto col piede, ma così si è piantati e, se capita un rimbalzo anomalo con a Frosinone, si è meno reattivi a impostare un'altra parata".

Rinnovo

Tuttosport poi avanza delle riflessioni sulla questione del rinnovo di contratto. Maignan percepisce uno stipendio da 3 milioni netti fino al 2026: il Milan ha ancora tempo ma considerato il valore del giocatore e l'evoluzione del mercato al giorno d'oggi, non vuole rischiare. Da via Aldo Rossi, l'obiettivo è trovare un rinnovo entro l'estate. Chiaro che serve uno sforzo economico, anche perché dai primi discorsi era emerso che l'entourage del giocatore avesse avanzato una richiesta di 8 milioni di euro mentre il Milan come tetto si era messo i 7 garantiti a Leao, il più pagato della rosa oggi. In tutto questo non vanno dimenticate le pretendenti con il Bayern Monaco capofila, alla ricerca di un sostituto di Neuer che non durerà in eterno. Ovviamente il Milan vorrebbe trattenere Maignan ma se arrivasse un'offerta da 80 milioni in su, sarebbe difficile non mettersi quantomeno al tavolo.