Tuttosport - Mercato Milan: Berardi il preferito a destra, occhio anche a Sarr e Lang. E De Ketelaere...

Molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare il Milan con l'eventuale riscatto di Junior Messias dal Crotone, ma non è un mistero che in estate i rossoneri si muoveranno sul mercato per cercare anche un attaccante esterno a destra. Il club di via Aldo Rossi sta cercando un giocatore di qualità che possa assicurare un certo numero di gol e assist.

IL PREFERITO - Come riporta stamattina Tuttosport, il preferito è Domenico Berardi, giocatore del Sassuolo da sempre pupillo di Stefano Pioli. L'attaccante piace parecchio al Milan, il quale però non sembra intenzionato a soddisfare la cifra che chiede la società neroverde (25-30 milioni di euro). Per un calciatore della sua età (28 anni), difficilmente il Diavolo vorrà investire più di 15 milioni. Il suo profilo resta comunque in cima alla lista di Maldini e Massara, che stanno valutando ovviamente anche delle alternative a Berardi, come per esempio Noa Lang del Bruges e Ismaila Sarr del Watford.

CHE NUMERI - Tuttosport fa poi un altro nome molto interessante per la trequarti milanista: si tratta di Charles De Ketelaere, anche lui del Bruges. E' più un trequartista, ma in carriera ha fatto anche l'attaccante esterno. E' certamente uno dei talenti offensivi più importanti che circolano in Europa, come testimoniano anche i suoi numeri: negli ultimi due anni ha infatti segnato 22 gol e confezionato 17 assist. Ci sono però due ostacoli non facili da superare per il Milan: innanzitutto la concorrenza di alcuni alcuni inglesi e poi l'elevato prezzo del cartellino visto che i belgi chiedono circa 40 milioni.