Tuttosport - Mercato Milan, oggi arriva De Ketelaere ma non è ancora finita: ora un difensore e un centrocampista

Doveva arrivare nelle scorse ore, ma c'erano anche delle questioni da sistemare con il Bruges e così è slittato ad oggi l'atterraggio a Milano di Charles De Ketelaere, ultimo colpo di mercato del Milan: il giovane trequartista belga, dopo una trattativa infinita, sbarcherà infatti in Italia per svolgere le visite mediche di rito, firmare il suo nuovo contratto di cinque anni e successivamente, nella giornata di mercoledì, unirsi finalmente alla squadra di Stefano Pioli che ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi dopo l'amichevole di ieri contro il Marsiglia.

DOPPIO COLPO - Ma il mercato del Diavolo non è ancora finito, anzi ha altri due colpi in canna: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per chiudere per un difensore centrale e per un centrocampista. Per quanto riguarda il rinforzo del reparto arretrato, il nome più caldo è sempre quello di Japhet Tanganga, 23enne giocatore del Tottenham che il Milan vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs vorrebbero l'obbligo, ma i due club stanno continuando a trattare. Attenzione però all'inserimento della Roma che nelle ultime ore si è iscritta anche lei alla corsa al difensore inglese.

IN ATTESA - Il grande nome per il centrocampo è invece sempre quello di Renato Sanches, per il quale il PSG continua a non fare l'affondo decisivo: il Diavolo, forte dell'accordo con il Lille, resta alla finestra in attesa che il portoghese decida di "abbandonare" la pista che porta ai francesi e di dire sì alla proposta del Milan. Il giocatore è molto attratto dall'idea di ritrovare a Parigi il ds Campos e il tecnico Galtier, vale a dire i due uomini che lo hanno fatto rinascere al Lille dopo le stagioni deludenti al Bayern Monaco, ma per il momento i parigini non chiudono l'affare. L'alternativa per i rossoneri è invece Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell'Aston Villa.