Tuttosport - Mercato Milan: prima le uscite, poi l'assalto a Manu Koné

vedi letture

Il pari all'esordio in Serie A contro il Torino ha lasciato parecchio amaro in bocca al Milan che intanto si sta concentrando anche per gli ultimi giorni del mercato estivo. Ma prima di fare eventuali altri colpi in entrata, il club di via Aldo Rossi sa benissimo che deve fare della cessioni. Tra i candidati ad uscire, per magari lasciare spazio ad un altro centrocampista, ci sono Yacine Adli, Tommaso Pobega e Ismael Bennacer.

TRE CESSIONI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che i primi due non sono stati convocati per il match contro il Torino per scelta tecnica in quanto fuori dal progetto di Paulo Fonseca e del Milan. In via Aldo Rossi attendono offerte concrete per entrambi, così come non è da escludere la partenza di Bennacer nonostante sabato abbia giocato da titolare contro i granata. L'algerino è molto apprezzato soprattutto in Arabia Saudita dove Al-Qasdiah e Al-Hial sono pronte all'assalto nei prossimi giorni.

OBIETTIVO KONÈ - Una volte chiuse queste cessioni, necessarie per fare spazio nelle liste, il club rossonero potrà provare l'affondo per Manu Konè, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach che viene valutato 25 milioni di euro. Un accordo potrebbe essere trovato ad una cifra un po' più bassa, magari con l’inserimento di qualche bonus o percentuale particolare. Attenzione però alla concorrenza per il giocatore francese, in particolare di quella della Roma che è anche lei sul giocatore (pure i giallorossi devono però fare una cessione prima di tentare l'assalto decisivo).