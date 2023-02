Tuttosport - Messias-gol, il Milan passa a Monza di cortomuso: ritrovata la compattezza difensiva

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzo successo consecutivo per il Milan per 1-0: prima con il Torino, poi con il Tottenham e ora con il Monza. I rossoneri hanno scoperto quanto sia bello vincere "di corto muso". Dopo il passaggio alla difesa a tre, unito all'inserimento da titolare di Malick Thiaw, la squadra di Pioli ha ritrovato compattezza ed equilibrio in difesa, risultando anche più concreta, anche se meno bella da vedere in campo.

Difesa solida

Partiamo da una statistica offerta oggi da Tuttosport: da aprile il Milan non concludeva tre gare consecutive con la porta inviolata. Un dato per nulla trascurabile e che sottolinea come il Milan abbia ritrovato una certezza solidità e anche compattezza a livello difensivo. A confermarlo è anche Tatarusanu nel post partita: "Davanti a me ho una difesa più compatta e si è visto in queste partite".

La ruota gira?

Se fino a 20 giorni fa ogni tiro era un gol, ora la ruota sta girando a favore dei rossoneri. Per vincere serve anche un po' di fortuna, come in occasione del tiro di Ciurria che prima colpisce il palo, poi la gamba di Tatarusanu e poi ancora il palo. Meno fortunato invece Charles De Ketelaere: il belga, ieri sera, è riuscito nell'impresa di farsi murare un tiro ravvicinato da Pessina sulla linea di porta.