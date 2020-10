Tuttosport - Milan, abbondanza a destra: in quattro per una maglia, ora Dalot sfida Calabria

Un po’ a sorpresa, il Milan, negli ultimi giorni di mercato, ha prelevato in prestito secco dal Manchester United il talentuoso terzino Diogo Dalot. Un innesto di qualità, che arricchisce la batteria degli esterni, regalando a Stefano Pioli un’alternativa in più sul binario di destra.

ABBONDANZA - Come sottolinea Tuttosport, il tecnico rossonero avrà l’imbarazzo della scelta: oltre a Dalot, infatti, potrà contare anche su Calabria, Conti e il giovane Kalulu. Ma perché il Milan, avendo già tre terzini destri in rosa (più il jolly Saelemaekers, utilizzabile in ogni posizione della fascia), ha puntato sul portoghese? Con ogni probabilità, i vertici di via Aldo Rossi hanno ha deciso di cautelarsi non avendo certezze sui tempi di recupero di Conti e non avendo evidentemente ancora completa fiducia in Kalulu.

CONFERMA - Al momento, comunque, il titolare resta Calabria, il quale ha giocato tutte le partite in questo inizio di stagione, dimostrando di essere in grande forma e confermando il buon trend già emerso nel finale della scorsa annata. Le ottime prestazioni offerte dal giocatore hanno probabilmente convinto il Milan a tenerlo. Calabria è rimasto in rossonero, non teme la concorrenza e farà di tutto per tenersi il posto.