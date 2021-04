Tuttosport - Milan, avanti con Pioli anche senza Champions: l’opzione addio non è considerata

È vero, ultimamente le cose non stanno andando bene. Il Milan ha perso non soltanto il secondo posto (il primo era andato da tempo), ma al momento anche la zona Champions. Ma è aggrappato al treno e ha le stesse possibilità delle altre rivali di centrare l’obiettivo. In altre parole, la qualificazione è ancora a portata di mano. Pioli ci crede, ma ha bisogno dei suoi ragazzi per riprendere la corsa interrotta bruscamente nelle ultime due partite (più in generale nelle ultime settimane).

CONFERMA - Pioli si fida della squadra e la dirigenza di fida dell’allenatore. Non a caso, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nessuno ai piani alti di Casa Milan ha messo in discussione la sua permanenza, anche se dovesse sfumare l’approdo in Champions League. Perché il tecnico emiliano, al di là del momentaccio, ha fatto un grande lavoro a Milanello. E poi nessuno, a inizio stagione, gli aveva chiesto lo Scudetto né tantomeno la conquista obbligatoria di un posto in Champions.

FUTURO - Il calcio, ovviamente, è imprevedibile: se il Milan dovesse chiudere il campionato in modo disastroso non bisognerebbe escludere a priori un clamoroso ribaltone in panchina. Ma al momento l'opzione addio non viene considerata dai vertici di via Aldo Rossi. Pioli ha risolto molti problemi (anche fuori dallo spogliatoio) e ha valorizzato tanti giocatori, sposando la linea societaria. E ha instaurato un ottimo rapporto con Ibra e Maldini. Insomma, il suo futuro è al Milan.