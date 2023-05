Tuttosport - Milan, Bennacer fuori a lungo: servono due innesti a centrocampo. Kamada nome caldo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'eliminazione dalla Champions League non è stata ieri l'unica notizia negativa per il Milan: intorno all'ora di pranzo, infatti, il club rossonero ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito all'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto Ismael Bennacer, il quale dovrà restare fuori almeno sei mesi. Che l'infortunio fosse grave si sapeva, ma non così tanto e soprattutto che i tempi di recupero fossero così lunghi. E così il Milan rischia di ritrovare il suo centrocampista solo nel 2024.

OBIETTIVO KAMADA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi avevano già in programma di prendere in estate un nuovo centrocampista, ma a questo punto, con Bennacer out praticamente metà stagione, la sensazione è che i nuovi innesti in mezzo al campo saranno due. Tra i nomi più caldi nelle ultime settimane c'è sicuramente quello di Daichi Kamada, giocatore che è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e che dunque in estate si muoverà gratis. Il giapponese, che può fare sia al centrocampista che il trequartista come l'algerino, piace a diverse squadra, tra cui anche il Napoli, ma i rumors di mercato parlano di un Milan in pole.

ALTRI NOMI - Kamada non è comunque l'unico centrocampista nel mirino del Diavolo: uno dei profili più seguiti è certamente Tommaso Baldanzi dell'Empoli, anche se lui è più che altro un trequartista puro. Come mediani veri e propri, piacciono Seko Fofana, ex giocatore dell'Udinese ora al Lens, e Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen. Attenzione, poi, ad un possibile ritorno di fiamma per Renato Sanches, cercato a lungo la scorsa estate dai rossoneri e ora in uscita dal PSG.