Tuttosport - Milan, Bonaventura scalpita: Jack è in grande forma e freme dalla voglia di giocare

C’è anche lui, l’uomo della provvidenza nonché uno dei giocatori più determinanti delle ultime stagioni rossonere. E chi se non Giacomo Bonaventura, un Jack a disposizione nel mazzo di Marco Giampaolo. Il centrocampista/trequartista ha recuperato pienamente dal suo ultimo infortunio e adesso scalpita in attesa di una chance.

IN FORMA - Dopo aver bruciato più di una tappa nel suo cammino di riabilitazione, il giocatore, nel corso della preparazione estiva, ha ritrovato il campo sorprendendo un po’ tutti. Tuttavia, nelle prime quattro partite di campionato è rimasto a guardare. Giampaolo, infatti, non lo ha ritenuto pronto per giocare, ma Bonaventura - secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport - è segnalato in grande forma. Jack, come detto, freme dalla voglia di tornare a essere protagonista.

CERTEZZA - L’ex atalantino è sempre stato un punto di riferimento per tutti gli allenatori che lo hanno avuto. E dovrà esserlo anche per Giampaolo, perché Jack, oltre all’esperienza, ha doti fisiche e tecniche che gli altri colleghi di reparto non hanno. Il Milan è alla ricerca di certezze e Bonaventura può essere la soluzione. Ora, però, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e ritrovare il feeling con campo, pallone e avversari.