Tuttosport - Milan, Braida potrebbe tornare: ancora da definire il suo ruolo

In attesa di capire come andrà a fine questa stagione sportiva, per l'estate si prospetta una nuova rivoluzione in casa rossonera, anche a livello dirigenziale: non è un mistero, infatti, che al momento nel club di via Aldo Rossi vivano due anime diverse e la sensazione è che difficilmente tutte queste personalità saranno ancora al loro posto all’inizio della prossima annata. Tra qualche settimana si capirà che tipo di rivoluzione ci sarà, ma intanto, nelle ultime ore, sarebbe tornato di moda il nome di Ariedo Braida, che potrebbe quindi tornare al Milan.

QUALE RUOLO? - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che non è ancora chiaro il ruolo con cui potrebbe rientrare in rossonero: con l'attuale dirigenza, l'ex Barcellona potrebbe avere un ruolo istituzionale, ma bisognerà capire quale sarà il destino di Maldini e Boban visto che la posizione di Gazidis resta molto salda. In quest'ultimo caso, Braida potrebbe tornare per ricoprire un ruolo nell'area tecnica.

VOCI PIU' FORTI - In via Aldo Rossi, per il momento, si lavora per chiudere al meglio una stagione piuttosto complicata, ma le voci sul futuro non mancano e il ritorno di Braida è uno scenario possibile. Le indiscrezioni non mancano, anzi si fanno sempre più insistenti con il passare dei giorni: sul suo ruolo ci sono ancora parecchi dubbi, però riportare in rossonero un dirigente con la sua esperienza potrebbe essere una risorsa importante per il Milan.