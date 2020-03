Tuttosport - Milan, caso Romagnoli: supera il nuovo tetto ingaggi. Ma il vero problema è Raiola

Ibrahimovic, Gigio Donnarumma ma non solo. Ci sono altri giocatori dell’attuale rosa che, prima o poi, dovranno confrontarsi con i vertici societari. E non si tratta di elementi con il contratto in scadenza a giugno o nel 2021. Come riporta Tuttosport, infatti, presto il Milan dovrà trattare anche il rinnovo di Alessio Romagnoli.

TETTO INGAGGI - Il capitano ha già scommesso una volta sul club rossonero, quando - nell’estate 2018 - decise di prolungare il suo accordo nonostante le turbolenze della gestione cinese. Il difensore guadagna attualmente 3.5 milioni di euro netti all'anno, cifra che supera il nuovo tetto ingaggi previsto da Elliott e Gazidis (2.5 milioni al massimo). C’è ancora tempo per aprire il fascicolo Romagnoli, ma non bisogna sottovalutare un fattore, o meglio, un problema: Mino Raiola.

PROGETTO - Romagnoli, infatti, si è affidato di recente alle "cure" del noto manager, il quale vuole una squadra competitiva per il suo assistito. Raiola valuterà il progetto che il Milan presenterà per la prossima stagione, ma se non dovesse convincerlo non esiterà a portare Alessio da un’altra parte. Il procuratore - tra gli altri - di Ibrahimovic e Donnarumma ha criticato di recente la gestione Elliott e non renderà la vita facile ai dirigenti di via Aldo Rossi.