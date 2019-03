Tuttosport - Milan-Chiesa, il piano dei rossoneri: qualificazione in Champions, qualche cessione per fare cassa e contropartite tecniche

Anche il Milan si è iscritto alla corsa per Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina che è diventato il sogno di mercato per la prossima stagione non solo dei rossoneri, ma anche di tanti altri club italiani ed europei. Strapparlo alla Fiorentina non sarà facile, sia perchè pochi giorni fa il giocatore ha giurato fedeltà ai viola, sia perchè i Della Valle chiedono parecchi soldi (viene valutato 80-100 milioni di euro), ma in via Aldo Rossi hanno già in mente come per ottenere la cifra necessaria per provare a portarlo a Milanello.

FARE CASSA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che innanzitutto sarà fondamentale per il Milan raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: partecipare alla manifestazione europea per club più importante porterà infatti parecchi milioni di euro nelle casse milaniste. Oltre a questi soldi, servirà poi la cessione di qualche giocatore per fare cassa: tra coloro che potrebbero essere "sacrificabili" per arrivare a Chiesa, ci sarebbero per esempio André Silva, Kessie (ovviamente prima il Diavolo dovrà riscattare Bakayoko) e Suso, il cui posto a destra verrebbe preso proprio dall'esterno viola.

CONTROPARTITE - Per convincere la Fiorentina, il Milan potrebbe poi mettere sul piatto qualche contropartita tecnica e il giocatore che sembra interessare maggiormente il club gigliato è Patrick Cutrone: in via Aldo Rossi non vorrebbero rinunciare a lui, ma se la sua cessione dovesse servire per arrivare ad uno come Chiesa, il suo sacrificio potrebbe essere meno doloroso. Ai viola, potrebbero poi interessare anche i profili di Laxalt e Castillejo.