Tuttosport - Milan, ci sono tanti esuberi da piazzare: da Saelemaekers e Origi a Ballo-Touré e Maldini

Si parla tanto del mercato in entrata, ma in casa rossonera sanno bene che sarà un'estate molto calda anche sul fronte delle cessioni perchè ci sono diversi esuberi da piazzare. Alcuni sono già andati via a titolo definitivo, come De Ketelaere, Krunic e Messias, o in prestito, come Lazetic che è tornato in Serbia al Backa Topola, mentre sono ancora tanti coloro che non rientrano nei piani del Milan e ai quali andrà trovata una sistemazione.

IN USCITA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che fa un elenco di giocatori rossoneri che sono in uscita dopo essere tornati dai rispettivi prestiti: il portiere Vasquez, i difensori Pellegrino e Ballo-Touré, gli elementi offensivi Saelemaekers, Origi, Romero, Daniel Maldini, Chaka Traorè, Nasti e Colombo. Questi giocatori, tra ammortamento e stipendio lordo, pesano sulle casse del club di via Aldo Rossi per circa 17 milioni di euro. Ad alcuni di loro, come Saelemaekers e Maldini, le offerte non mancano: il belga piace a diversi club di A, mentre Daniel è stato sondato dalle due romane e pure dall’Atalanta. Per Pellegrino si prospetta un ritorno in Argentina (lo corteggiano River Plate e Independiente), mentre ci sarà un nuovo prestito per i giovani Colombo e Nasti, entrambi destinati a una medio-piccola in Serie A.

CASI SPINOSI - I casi più spinosi sono quelli che riguardano Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, che rientreranno a Milanello dopo una stagione piuttosto deludente in prestito rispettivamente a Fulham e Nottingham Forest e che pesano non poco sul bilancio del Diavolo. Tommaso Pobega piace a Torino e Fiorentina, ma può essere utile al Milan per la lista UEFA. Yacine Adli verrà valutato da Fonseca, mentre c'è da capire quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi, che ha già lavorato con il portoghese ai tempi della Roma, ma tra i due non c'è mai stato un grande feeling, tanto che il terzino chiese per due volte la cessione in prestito.