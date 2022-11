Tuttosport - Milan di nuovo tra le top 16 d'Europa: Paolo Maldini è l'architetto del rinascimento rossonero

MilanNews.it

Dopo nove lunghissimi anni, il Milan è tornato finalmente dove gli compete, vale a dire tra le 16 migliori squadre d'Europa. Mercoledì sera, grazie al netto 4-0 contro il Salisburgo, i rossoneri hanno strappato il pass per gli ottavi di Champions League: lunedì ci sarà il sorteggio e il Diavolo rischia di trovare qualche top team, ma il gruppo milanista è ambizioso ed è pronto a giocarsi le sue carte contro chiunque.

LA RINASCITA DEL MILAN - Se il Milan è tornato a "casa sua", deve ringraziare soprattutto Paolo Maldini che l'edizione odierna di Tuttosport definisce come "l'architetto del rinascimento rossonero": dopo diverse stagioni difficili, grazie al lavoro dell'attuale dt milanista, oltre ovviamente a quello di Elliott e di Stefano Pioli in panchina, il Diavolo sta pian piano tornando ai vertici sia in Italia che in Europa. In Champions, la strada è ancora lunga, però ogni anno la crescita e la maturazione di questa squadra proseguono a vista d'occhio.

I MERITI DI PAOLO - I meriti di Maldini sono diversi: innanzitutto ha riportato al centro di tutto il Milan, che viene prima di ogni cosa e di ogni singolo. Sul mercato, poi, insieme al ds Frederic Massara e al capo scout Geoffrey Moncada, non ha sbagliato praticamente nulla nonostante le risorse limitate, portando in rosa giocatori che ora stanno diventando tra i migliori al mondo, come per esempio Rafael Leao, Theo Hernandez e Sandro Tonali. L'ultima scommessa di Paolo è Charles De Ketelaere, sul quale non ha dubbi che esploderà presto anche lui. Maldini è stato poi bravissimo a voler portare nello spogliatoio due giocatori esperti come Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, la cui presenza ha aiutato tantissimo i giovani a fare il salto di qualità.