Tuttosport - Milan, è partita la caccia al vice-Ibra: tutti i nomi nel mirino dei rossoneri

E' attesa a brevissimo la firma di Zlatan Ibrahimovic che si legherà al Milan per un'altra stagione. Anche a 39 anni, lo svedese continua ad essere determinante, ma quest'anno ha dimostrato di non poter giocare tutte le partite e per questo il club di via Aldo Rossi ha iniziato a cercare sul mercato un nuovo centravanti che possa alternarsi con Ibra.

VALUTAZIONE ELEVATA - L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina diversi nomi nel mirino dei rossoneri: si parte da Dusan Vlahovic della Fiorentina e Andrea Belotti del Torino, fino ad arrivare a Donyell Malen del PSV Eindhoven e Gianluca Scamacca del Genoa. Si tratta però di quattro giocatori che hanno già una quotazione piuttosto elevata visto che hanno tutti una valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro (qualcuno chiede anche di più).

MENO CARI - Per questo motivo, oltre a questi obiettivi ben noti, il Milan sta valutando anche altri attaccanti un po' meno cari: tra questi c'è per esempio Odsonne Èdouard, 23enne del Celtic Glasgow che costa tra i 15 e i 20 milioni. I rossoneri stanno tenendo d'occhio poi altri centravanti che hanno più o meno questa valutazione, vale a dire Breel Embolo del Borussia Moenchengladbach, Amine Gouiri del Nizza, El Bilal Touré dello Stade Stade Reims, Lassina Traoré dell’Ajax e Myron Boadu dell’AZ Alkmaar.