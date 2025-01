Tuttosport - Milan, Emerson Royal è già ai saluti: lo ha chiesto il Galatasaray, si attende l’offerta del Fulham

Si parla tanto del mercato in entrata del Milan che è vicino a definire l'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City e che poi proverà a chiudere anche altri colpi in mezzo al campo e in attacco, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando tanto anche per quello in uscita. Serve far spazio al difensore inglese e per questo i rossoneri stanno provando a cedere Emerson Royal dopo appena sei mesi dal suo sbarco a Milanello.

DUE OPZIONI - Come spiega stamattina Tuttosport, il terzino brasiliano, che non ha ma convinto del tutto, è finito nel mirino di Galatasaray e Fulham. I turchi lo vorrebbero prendere in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre con il club londinese il Milan avvierà i contatti nelle prossime ore partendo dalla possibilità di una cessione a titolo definitivo. Ricordiamo che Emerson Royal è stato preso dal Tottenham la scorsa estate per 15 milioni di euro, quindi i rossoneri non accetteranno mai una cifra più bassa perchè ovviamente non vogliono fare una minusvalenza.

IN USCITA - In questo momento, il brasiliano non è l'unico rossonero ad essere finito sul mercato: tra coloro che potrebbero uscire da qui al 3 febbraio, giorno in cui chiuderà il mercato invernale, ci sono per esempio anche Noah Okafor, che ieri tornato ad allenarsi in gruppo e che non è mai stato male a livello fisico come aveva fatto filtrare il Lipsia, Samuel Chukwueze, attualmente ai box infortunato ma vicino al rientro, e anche Ruben Loftus-Cheek, il quale non sta purtroppo ripetendo l'ottimo rendimento della scorsa stagione.