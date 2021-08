Tuttosport - Milan, Florenzi è sempre più vicino: il terzino vuole solo i rossoneri

Qualche intoppo c'è stato negli ultimi giorni e l'accordo definitivo con la Roma non è stato ancora trovato, ma lo sbarco di Alessandro Florenzi al Milan sembra essere già scritto. La trattativa tra i due club prosegue e anche il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per cercare di chiudere l'affare in tempi molto brevi. Non appena il dirigente giallorosso Pinto tornerà da Londra, dove sta cercando di prendere Abraham dal Chelsea, è probabile che ci sarà il contatto decisivo per concludere la trattativa.

ULTIMI DETTAGLI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che l'accordo tra Milan e Roma è sempre più vicino, anche se ci sono ancora dei dettagli da sistemare, in particolare per quel che riguarda la formula del trasferimento di Florenzi: i giallorossi pretendono un prestito con obbligo di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero legarlo alla qualificazione o meno alla prossima Champions. Un'intesa però si troverà e presto il terzino diventerà un nuovo giocatore del Milan.

SOLO MILAN - Anche perchè la sua volontà è chiara a tutti: vuole vestire solo la maglia rossonera. Dopo due esperienze all'estero con Valencia e PSG, Florenzi vuole stavolta restare in Italia e per questo ha dato la sua preferenza alla destinazione rossonera rispetto al Siviglia, dove l'ex ds romanista Monchi ha provato in ogni modo a convincerlo a trasferirsi in Andalusia. Ma il suo unico desiderio in questo momento è quello di giocare nel Milan.