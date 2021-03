Tuttosport - Milan, Ibra apre al rinnovo e aspetta la chiamata di Maldini

In queste settimane si parla tanto dei rinnovi di Calhanoglu e di Gigio Donnarumma, ma c'è un altro giocatore rossonero molto importante che ha il contratto di scadenza il prossimo 30 giugno, cioè Zlatan Ibrahimovic. Terminata l'esperienza positiva al Festival di Sanremo, lo svedese è tornato a parlare anche del suo futuro ieri sera a "Che tempo che fa": "Se resto un altro anno al Milan? Vediamo, vediamo. Dipende da Paolo (Maldini, ndr). Se lui vuole, io ci sono…".

APERTO AL RINNOVO - Come riporta questa mattina Tuttosport, lo svedese ha quindi confermato di essere aperto alla permanenza in rossonero, visto che già qualche settimana fa aveva dichiarato di aspettare una chiamata dal dt Paolo Maldini per provare a raggiungere un nuovo accordo per il rinnovo. Ovviamente, il primo argomento da trattare sarà l'ingaggio di Ibra che attualmente guadagna sette milioni di euro.

L'AMORE PER IL MILAN - Durante la lunga intervista, oltre a parlare del futuro, Zlatan ha speso bellissime parole nei confronti del Milan: "Al Milan ho tante responsabilità, e mi sento un leader. Questa squadra è l’unica squadra dove mi sono emozionato, voglio dare tanto e insegnare tanto per essere una guida, perché quando mi guardano si aspettano qualcosa da me. E io sono pronto per questo". Parole al miele anche per la squadra attuale: "Volevo essere della partita di Verona perché mi sento troppo dentro e mi è mancato tanto la squadra, durante il Festival parlavo spesso con Pioli e Maldini. Quando passo un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli". Ibra è attualmente infortunato, ma spera di poter tornare presto in campo per dare una mano ai suoi compagni di squadra.