Tuttosport - Milan, ieri Gazidis all'UEFA: ha fatto vedere i nuovi conti rossoneri in attesa della sentenza di fine mese

Nella settimana che porta all'ultima giornata di campionato, Ivan Gazidis, ad rossonero, si è recato a Nyon per incontrarsi con i rappresentanti del Club Financial Control Body. Da via Aldo Rossi fanno sapere che si è trattato di una "visita normale visto il procedimento in corso", ma sembra difficile ricondurre tutto ad un incontro di routine visto che è arrivato a pochi giorni dalla sentenza della Camera Giudicante dell'UEFA che dovrebbe essere resa nota tra fine maggio e inizio giugno.

VISIONE DEI CONTI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che comunque sono continui i contatti tra le parti, durante i quali la UEFA verifica l'andamento dei conti del club di via Aldo Rossi. Anche il confronto di ieri sarebbe andato in quest direzione: è possibile infatti che Gazidis e i legali milanisti possano aver fornito qualche particolare in più sullo sviluppo dei conti della società rossonera nelle prossime settimane.

NO RICORSO - Sullo sfondo resta poi sempre la possibilità di una mediazione tra Milan e UEFA in grado di favorire l'intesa davanti al Tas di Losanna (un accordo prima della Camera Giudicante è impossibile in questo momento). L'organismo di Nyon potrebbe escludere dalle Coppe Europee il Milan, il quale questa volta potrebbe non fare nessun ricorso, sempre che non si qualifichi alla prossima Champions League perchè in quel caso darebbe battaglia. In caso di Europa League, invece, niente ricorso e accettazione della sentenza per imbastire un accordo poi davanti al Tas dove pende ancora il ricorso rossonero sulla sentenza della Camera Giudicante dello scorso dicembre che ha imposto al Milan il pareggio di bilancio entro il 2021 (questa procedura davanti agli arbitri di Losanna si chiama "consent award").