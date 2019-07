Tuttosport - Milan, il gioco cresce: segnali positivi nonostante le sconfitte. Ma Piatek stenta

Due sconfitte indolori. Anche perché i segnali - nonostante il doppio ko contro Bayern e Benfica - sono più che incoraggianti. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, Giampaolo può sorridere: il Milan sembra aver già fatto suoi i dettami del nuovo allenatore. La strada, ovviamente, è ancora lunga, ma le sensazioni sono positive.

GIOCO - Sono mancati i gol, questo è vero, ma soprattutto nei novanta minuti con il Benfica si sono viste molte cose buone. Linee vicine, pressing intelligente, triangolazioni, gioco a uno-due tocchi. Insomma, il Giampaolo-pensiero, riconoscibile e apprezzabile. La mano del tecnico, seppur con tutte le difficoltà e le attenuanti del caso, si è già vista, anche sotto l’aspetto della mentalità, oggettivamente più offensiva rispetto a quella di Gattuso.

PIATEK - Come detto, la squadra, pur esprimendo un gioco a tratti spumeggiante, non è riuscita a trovare la via del gol. Il polacco Piatek, probabilmente in difficoltà fisica, deve sbloccarsi e partecipare di più alla manovra. Finora - osserva Tuttosport - il “pistolero” è sembrato l’ingranaggio mancante del giocattolo in costruzione.