Tuttosport - Milan-Investcorp, inizia una settimana importante: ecco i prossimi passi. Intanto i tifosi scrivono ad Al Ardhi...

Mentre la squadra di Stefano Pioli continua la sua lotta scudetto con l'Inter, in via Aldo Rossi tiene sempre banco la possibile cessione del Milan a Investcorp. La settimana che inizia oggi è molto importante perchè il fondo del Bahrain sta ultimando la due diligence, vale a dire l'analisi dei conti del club rossonero che sono in ottima salute visto che non sono gravati nè da debiti verso terzi, né da bond.

PROSSIMI STEP - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che una volta conclusa questa fase tecnica arriverà il momento di discutere gli ultimi dettagli tra Elliott ed Investcorp, il quale è pronto a mettere sul piatto 1,1 miliardi di euro per acquistare il Milan. Se questo affare dovesse andare in porto, quella rossonera diventerà la società dal valore più alto della storia del calcio italiano in termini di cessione. Siamo nella fase finale della trattativa, se non ci saranno intoppi la fumata bianca potrebbe arrivare molto presto.

MERCATO ESTIVO - In attesa di capire se e quando verrà trovato l'accordo definitivo, i tifosi rossoneri sognano già un grande mercato estivo: sono molti infatti i supporters milanisti che ogni giorno mandano messaggi e scrivono tweet al presidente di Investcorp, Mohammed Al Ardhi, chiedendo grandi colpi in vista della prossima stagione. Non va dimenticato che alle spalle di questo fondo c'è anche Mubadala, importantissimo fondo arabo che racchiude molti sceicchi della zona del Middle-East tra i quali anche la famiglia reale del Bahrain. Per ora però è ancora presto per parlare di mercato, prima c'è ancora una trattativa da chiudere, ma giustamente i tifosi rossoneri hanno già iniziato a sognare in grande.