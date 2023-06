Tuttosport - Milan, Kamada a Milano dopo la nazionale. Possibile rivoluzione sulla trequarti

MilanNews.it

Secondo Tuttosport, sono sempre maggiori le conferme che arrivano dal fronte giapponese riguardo Daichi Kamada: il calciatore sarà rossonero, lo si attende a Milano a fine mese. Nonostante il burrascoso susseguirsi di eventi in società, il profilo del 26enne, individuato e trattato da Maldini, è rimasto uno dei nomi certi per il mercato pre-stagionale del Milan. Kamada si contenderà il titolo di "primo acquisto del calciomercato milanista" con Marco Sportiello, anche la sua una trattativa chiusa tempo fa da Maldini, che sarà il vice-Maignan.

TEMPORALE - Tra il 5 e il 6 giugno del 2023 il Milan ha dato uno scossone forte alla sua organizzazione societaria, licenziando una bandiera come Paolo Maldini, il cui operato insieme a Massara era stato sicuramente buono nel corso del tempo. Il suo lavoro a Milanello, nonostante la brusca interruzione dei rapporti, non sembra dimenticato: vero è che certi nomi, come quello di Loftus-Cheek, sono stati abbandonati dal gruppo scouting di Geoffrey Moncada (che ora ha strada libera e carta bianca), ma è corretto anche sottolineare come il punto fermo sia rimasto. Daichi Kamada, è lui l'ultima trattativa di Maldini, l'uomo che è sopravvissuto al temporale, l'ultimo regalo che il Diavolo non vuole farsi scappare.

TEMPI TECNICI - Dunque perché la trattativa non si è ancora conclusa? Presto detto: Kamada è ancora impegnato con il Giappone. Sarebbe dovuto venire in Italia a ridosso della bufera Maldini, ma per questioni legate ai suoi agenti non è stato possibile. Niente paura: risolti gli intoppi burocratici e terminati gli impegni con la nazionale, Kamada sarà a Milano per firmare il quadriennale da tre milioni all'anno che il Milan ha riservato per lui. Una volta depositata la firma sul primo contratto dell'estate, Moncada e Furlani dovranno dedicarsi al prosieguo della campagna acquisti. Sembra profilarsi una rivoluzione sulla trequarti: oltre a Kamada, negli appunti del Milan ci sono anche i giovanissimi Guler e Chukwuemeka, rispettivamente classe 2005 e 2003. Buon lavoro.