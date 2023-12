Tuttosport - Milan, Krunic verso l'addio ma serve un'offerta concreta. Ritorno di fiamma per Traoré?

vedi letture

Da settimane si parla ormai di un possibile addio a gennaio di Rade Krunic, finito in fondo alla gerarchie di Stefano Pioli che non lo ha più messo in campo nell'ultimo mese. In via Aldo Rossi, non si opporrebbero alla sua partenza, ma con il suo entourage i dirigenti milanisti sono stati piuttosto chiari: serve un'offerta concreta perchè il Diavolo non ha nessuna intenzione di svendere il centrocampista bosniaco.

OFFERTA TURCA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che da tempo sulle sue tracce c'è il Fenerbahçe che già in estate lo aveva tentato con un ingaggio piuttosto alto (3,5 milioni di euro a stagione). Ora i turchi sono pronti a tornare all'assalto, ma servirà trovare un accordo con il Milan (in estate l'operazione non era andata in porto perchè la proposta del club di Istanbul al Diavolo era stata troppo bassa). Nei mesi scorsi, il club di via Aldo Rossi aveva iniziato anche i dialoghi per il rinnovo di contratto (scadenza 2025), ma la richiesta di ingaggio di Krunic è stata ritenuta troppo alta.

RINFORZO A GENNAIO - In caso di partenza dell'ex Empoli è chiaro che il Milan dovrà necessariamente tornare sul mercato, anche perchè Pioli dovrà già fare a meno per diversi mesi di Tommaso Pobega. Non va nemmeno dimenticata poi l'assenza a gennaio di Ismael Bennacer che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Algeria. Nelle ultime ore, ai rossoneri è stato accostato il nome di Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo che gioca attualmente nel Bournemouth. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma visto che il Diavolo lo aveva già seguito con grande interesse quando militava nella formazione neroverde. Il Milan non è però l'unico club italiano sulle sue trecce: il calciatore ivoriano piace infatti anche al Napoli.