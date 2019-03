Tuttosport - Milan, l’appetito vien mangiando: la pazza idea dei rossoneri è prendere il Napoli

Terzo o quarto posto? Poco importa... Perché non è tanto la forma (o la posizione) quanto la sostanza a fare la differenza. L’obiettivo resta la qualificazione alla Champions League, punto. Tutto il resto - come la rivalità cittadina con l’Inter - viene dopo. Ma l’appetito vien mangiando, osserva stamane il quotidiano Tuttosport. E allora perché non provarci?

RIMPIANTO - L’1-1 del Napoli contro il Sassuolo - scrive il noto giornale sportivo torinese - ha fatto scattare nei rossoneri una pazza idea: provare ad agguantare i partenopei al secondo posto, ora distante sei lunghezze. Guardando la classifica, emerge un dato inconfutabile: il distacco che oggi divide le squadre di Ancelotti e Gattuso è figlio della gara di andata giocata al San Paolo. E qui aumentano i rimpianti. Perché il Milan era avanti per 2-0 salvo poi subire una clamorosa rimonta. Se i rossoneri avessero vinto quella partita, oggi avrebbero 3 punti in più (quindi 54) e il Napoli 3 in meno (guarda un po’, 54).

DERBY - Ma la storia non si scrive certo con i “se”. La classifica è ancora corta, sia davanti che (soprattutto) dietro. Meglio guardarsi alle spalle, dunque, o tenere lo sguardo ben fisso in avanti? Meglio pensare al derby. Perché la sostanza, come detto, è l’unica cosa che conta davvero. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo.