Tuttosport - Milan, Mendes spinge per portare James Rodriguez in rossonero: i dubbi del Diavolo

Con la cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte, il Milan avrà presto a disposizione nuove risorse per il trequartista che dovrà prendere il posto di Hakan Calhanoglu nella rosa milanista. I nomi che circolano sono sempre i soliti: il preferito è Hakim Ziyech del Chelsea, piacciono poi anche Ilicic, Vlasic, Ceballos e Isco, ma quello che potrebbe arrivare con condizioni economiche migliori potrebbe essere James Rodriguez.

VIA DALL'EVERTON - Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il suo agente Jorge Mendes è in ottimi rapporti con i dirigenti rossoneri e starebbe spingendo per portare il suo assistito a Milanello. Il noto procuratore portoghese, dopo l'addio di Ancelotti, vuole portare via il colombiano dall'Everton e per questo lo starebbe proponendo in continuazione al Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo trequartista. Nei giorni scorsi, James ha anche strizzato l'occhio all'Italia e al campionato italiano, l’unico campionato europeo ad alto livello che manca nel suo curriculum.

DUBBIO FISICO - Il Milan sta valutando con attenzione il suo profilo in quanto ha qualche dubbio sulla tenuta fisica del colombiano, il quale però sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio e ad "accontentarsi" di un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Non dovrebbero esserci invece grossi problemi a trovare un accordo con l'Everton, che lo aveva prelevato gratis un anno fa dal Real Madrid e quindi potrebbe eventualmente accontentarsi di una cifra abbordabile.