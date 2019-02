Tuttosport - Milan, mini turnover con la Lazio... ma solo sulle fasce: in campo Borini e Laxalt

Gattuso cambia, ma con moderazione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero, contro la Lazio, effettuerà un mini turnover. Stasera, dunque, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, vedremo un Milan leggermente diverso dal solito. Ma solo sulle corsie laterali, sia in attacco che in difesa.

FIDUCIA A BORINI - Un modo per coinvolgere tutti in questa fase cruciale della stagione. In fondo, dopo aver superato l’emergenza, Rino può ora permettersi cambi di qualità. Dicevamo delle novità sugli esterni. Borini dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu sul versante mancino del tridente, anche perché il giocatore turco sta per diventare papà e il felice annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro. Sul lato opposto, invece, riecco Suso (ma questa non è una novità), che tornerà dal primo minuto dopo la squalifica in campionato, rispendendo in panchina l’ottimo Castillejo ammirato contro l’Empoli.

LAXALT E CONFERME - Possibile chance anche per Laxalt, provato durante la rifinitura al posto di Rodríguez. Sul binario di destra, Davide Calabria, infine, si riprenderà la maglia da titolare dopo il turno di riposo concessogli da Gattuso. Per il resto, tutto confermato, con Gigio tra i pali e la coppia Romagnoli-Musacchio al centro della difesa. In mezzo al campo il trio Kessié-Bakayoko-Paquetà, con Piatek là davanti.