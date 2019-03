Tuttosport - Milan, missione derby: lavoro duro e concentrazione, ecco la ricetta di Gattuso per il derby

È ufficialmente cominciata la missione derby. Le parole d’ordine sono "lavoro duro" e "massima concentrazione", ma anche "compattezza" e “unione”. La ricetta di Gattuso non fa una piega. Il Milan arriva al big match di domenica con il favore dei pronostici, ma poco importa. Perché la sfida con l’Inter va al di là del momento o della classifica.

VICINANZA - A Milanello si respira aria di grande evento. Che ci sia un’atmosfera diversa - osserva il quotidiano Tuttosport - lo dimostra la presenza costante al fianco dell’allenatore e della squadra della direzione sportiva, con il direttore tecnico Leonardo e il suo braccio destro, Paolo Maldini, che stanno assistendo a tutti gli allenamenti, facendo sentire anche ai giocatori la loro vicinanza.

ROSA AL COMPLETO - Il derby può rappresentare uno spartiacque fondamentale all’interno della stagione milanista. Lo sa bene Gattuso, che si appresta ad affrontare la stracittadina di Milano con tutta la rosa a disposizione (tranne Bonaventura). Un motivo in più essere fiduciosi in vista di una gara magari non decisiva ma certamente importante.