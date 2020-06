Tuttosport - Milan, nuovi contatti per Koopmeiners. E l’agente di Szoboszlai è atteso a Milano

Nel corso della sessione estiva, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi proveranno a rinforzare tutti i reparti ma - con ogni probabilità - si soffermeranno principalmente sul centrocampo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Milan di Rangnick ripartirà dalla rifondazione della mediana. L’intento è quello di inserire delle pedine adatte al gioco del tedesco. Due i nomi in cima alla lista: Dominik Szoboszlai e Teun Koopmeiners.

CONTATTI - Partiamo dall’olandese di proprietà dell’AZ Alkmaar. Implacabile sui calci piazzati e autentico muro davanti alla difesa, il classe 098 è un "play" alla Van Bommel. I dirigenti rossoneri lo seguono ormai da tempo: secondo quanto riferito da Tuttosport, l’ultimo contatto risalirebbe a qualche giorno, con Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis, che avrebbe telefonato a Rob Jansen della Wasserman, l’agenzia che segue Koopmeiners. La valutazione è di 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del club rossonero.

PERICOLO ASTA - Ma il principale obiettivo resta Szoboszlai del Salisburgo, talento che Rangnick conosce benissimo: il professore farebbe carte false per portarlo al Milan. Il giovane ungherese piace a diverse società europee (Psg, Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli e Lazio), quindi bisogna accelerare per evitare di ritrovarsi coinvolti in un’asta che faccia schizzare il prezzo oltre i 25 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare a Milano il suo procuratore, Matyas Esterhazy: occhio al possibile incontro con i vertici del Milan.