Tuttosport - Milan, oggi è il giorno del rinnovo di Theo. Poi tocca a Leao e Bennacer. Mercato: passi avanti per Botman

Oggi è una giornata importante in casa rossonera perchè ci sarà l'ufficialità del rinnovo di uno dei giocatori più importanti della rosa milanista: si tratta di Theo Hernandez che nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto con scadenza 30 giugno 2026. Ieri, il suo agente Manuel Garcia Quilon è stato in sede per definire gli ultimi dettagli del prolungamento del francese che andrà a guadagnare 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus.

ORA BENNA E LEAO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nella giornata di oggi è atteso l'annuncio del rinnovo di Theo, il quale ha sempre espresso la volontà di rimanere in rossonero. Il prolungamento del terzino francese, che è uno dei punti di forza del Milan di Pioli, è certamente un'ottima notizia per i tifosi milanisti, i quali ora si aspettano nelle prossime settimane anche le firme sui nuovi contratti di Ismael Bennacer e di Rafael Leao. Entrambi dovrebbero rinnovare fino al 2026 come Theo.

OBIETTIVO BOTMAN - Ma nella giornata di ieri a Casa Milan non si è presentato solo l'agente del francese, ma i dirigenti rossoneri hanno incontrato anche gli agenti di Sven Botman, da tempo primo nome della lista di Maldini e Massara per rinforzare la difesa. Dopo i tentativi a gennaio non andati a buon fine, il club di via Aldo Rossi è già al lavoro per l'estate, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza. Il difensore centrale olandese ha dato la sua priorità al Diavolo che dovrà ora trovare l'intesa con il Lille (prima richiesta 30 milioni, il Milan punta ad abbassarla a 25 milioni). E chissà che con i francesi non si parli anche di Renato Sanches, centrocampista portoghese che viene visto come il sostituto ideale di Franck Kessie.