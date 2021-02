Tuttosport - Milan, per ora si va avanti con il 4-2-3-1. Ma Pioli valuta dei cambiamenti tattici

Dopo la sconfitta nel derby, Stefano Pioli ha di fatto aperto a possibili novità tattiche per provare ad uscire dal momento difficile: "Cambiare qualcosa? Valuteremo le scelte migliori da fare nelle prossime partite". Due ko di fila in campionato dopo Spezia e Inter non possono e non devono ovviamente cancellare quanto di buono fatto nell'ultimo anno dal Milan, ma il tecnico milanista starebbe comunque valutando l'eventuale possibilità di cambiare modulo.

CAMBIO DI MODULO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che comunque per le prossime due partite contro Stella Rossa e Roma verrà confermato il 4-2-3-1 che ha dato ottimi risultati nei mesi scorsi. Successivamente, anche in base a come andranno queste gare, Pioli potrebbe pensare a qualche modifica dello schieramento tattico: una possibilità potrebbe essere il 4-3-3, così da rinforzare la mediana, oppure il 4-4-2, che permetterebbe all'allenatore milanista di schierare un altro attaccante al fianco di Ibrahimovic.

DIFESA A TRE? - C'è poi, sempre secondo il quotidiano torinese, un'altra idea, questa molto più drastica rispetto alle altre due, vale a dire il passaggio alla difesa tre con Tomori al fianco di Kjaer e Romagnoli e Calabria e Theo Hernandez a tutta fascia a centrocampo. Un 3-4-1-2 più che un 3-5-2, ma appare un'ipotesi piuttosto remota.