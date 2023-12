Tuttosport - Milan, Pioli si aggrappa a Leao: sarà titolare contro il Newcastle

Gli allenamenti degli ultimi giorni hanno dato segnali positivi e così Rafael Leao corre non solo verso la convocazione per la trasferta di domani contro il Newcastle, ma anche verso una maglia da titolare a St James' Park contro i bianconeri. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che accanto a lui nel tridente milanista ci saranno Christian Pulisic a destra e Olivier Giroud al centro.

RIECCO LEAO - Quella di domani è una gara decisiva per il destino europeo del Milan e per questo Stefano Pioli si aggrappa a Leao, vale a dire il suo giocatore più forte. Dopo un mese di stop, difficilmente il portoghese avrà i novanta minuti nelle gambe, ma contro il Newcastle i rossoneri devono vincere a tutti i costi per tenere vive le sue chance di passaggio del turno. Purtroppo il destino del Diavolo non è tutto nelle sue mani, in quanto, oltre a battere gli inglesi, deve anche sperare in un successo del già qualificato Borussia Dortmund contro il PSG.

SERVE UNA VITTORIA - Prima di tutto però sarà fondamentale vincere contro il Newcastle, assicurandosi così almeno un posto in Europa League. Vero che gli inglesi non stanno attraversando un periodo semplice e hanno anche loro diversi assenti, ma per espugnare il St James' Park servirà il miglior Milan. E il miglior Milan non può ovviamente prescindere da Rafael Leao che ieri è stato il primo a dare il bentornato sui social a Zlatan Ibrahimovic, suo grande punto di riferimento nelle ultime stagioni. E chissà che stasera sugli spalti non ci sia proprio lo svedese a vederlo dal vivo...