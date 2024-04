Tuttosport - Milan Primavera, appuntamento con la storia: i rossoneri puntano al primo successo italiano in Youth League

Questa sera alle 18, tre ore prima del derby della prima squadra, la Primavera del Milan ha un appuntamento con la storia: la squadra rossonera allenata da Ignazio Abate sarà infatti impegnata nella finale di Youth League contro l'Olympiakos allo stadio Colovray di Nyon. Dopo essere stata la prima squadra italiana a raggiungere l'atto finale, il Diavolo punta a diventare anche la prima formazione del nostro paese ad alzare questo importante trofeo.

MAGLIA BIANCA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riferisce che il Milan scenderà in campo con la divisa bianca, come nelle grandi vittorie internazionali dell’era Berlusconi. Ieri mattina, la squadra di Abate ha svolto l'allenamento di rifinitura da cui non sono emerse novità di sorta e quindi stasera dovremmo vedere in campo dall'inizio la stessa formazione titolare vista contro il Porto in semifinale: Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina, Stalmach; Scotti, Camarda, Sia.

LEADER ROSSONERI - Per questa sfida, Abate si affiderà soprattutto ai giocatori che hanno maggiore esperienza e personalità: tra questi ci sono sicuramente Jan-Carlo Simic, che ha già esordito e segnato in prima squadra, e Kevin Zeroli, capitano della Primavera che ha trasformato tutti e tre i rigori decisivi contro Braga, Real Madrid e Porto. Ci sono poi ovviamente grandi aspettative anche su Francesco Camarda, il quale guiderà l'attacco rossonero insieme a Sia e Scotti, quest'ultimo in gol venerdì in semifinale contro i portoghesi.