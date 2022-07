Tuttosport - Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere. Avanti tutta anche per Ziyech

MilanNews.it

Charles De Ketelaere è il grande obiettivo di mercato del Milan che sta cercando rinforzi di qualità per la sua trequarti. I rossoneri hanno già mosso anche i primi passi ufficiali, presentando la loro prima offerta al Bruges: 20 milioni di euro più cinque di bonus. Questa proposta è stata rifiutata, ma il Diavolo è pronto a fare un rilancio per avvicinarsi ai 35 milioni che il club belga chiede per far partire il suo gioiellino.

CHAMPIONS LEAGUE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge poi che il giocatore ha già fatto sapere ai suoi agenti di gradire parecchio la destinazione milanista. A differenza di Leeds e Leicester, il Milan gli offre la possibilità non solo di avere un ruolo di primo piano in un club storico come quello rossonero, ma anche di partecipare alla prossima edizione della Champions League, cosa che le due inglesi non possono garantirgli.

FORMULA - Oltre che su De Ketelaere, il Milan sta lavorando anche per convincere il Chelsea a cedere Hakim Ziyech, primo obiettivo per la fascia destra offensiva del Diavolo. I rossoneri vogliono accelerare presto anche su questo fronte, ma va ancora trovata l'intesa con i Blues sulla formula del trasferimento del marocchino: gli inglesi vorrebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre il club di via Aldo Rossi vorrebbe un prestito con diritto di riscatto che potrebbe poi diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Le due società continuano a trattare, la fumata bianca potrebbe non essere poi così lontana.