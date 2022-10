Tuttosport - Milan, quanti infortuni ma Pioli non si abbatte ed estrae sempre novità tattiche dal cilindro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche quest'anno il Milan è stato colpito da diversi infortuni, alcuni dei quali terranno fuori dei giocatori fino all'inizio del 2023: oltre ad Ibrahimovic, stiamo parlando anche di Maignan, Calabria e Saelemaekers. Nonostante tutto però Stefano Pioli non si abbatte e non cerca alibi, anzi cerca le soluzioni migliori per ovviare a tutte le assenze.

NOVITÀ TATTICHE - Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero sta estraendo dal cilindro sempre delle novità tattiche per arginare l'emergenza infortuni. L'ultima in ordine di tempo si è vista contro il Monza, partita nella quale Brahim Diaz, dalla posizione di trequartista, scalava in quella di mezzala. Prima di sabato ricordiamo anche la costruzione ad albero di Natale invertito contro la Juventus (2-3-4-1), il 4-1-4-1 e lo spostamento di Theo Hernandez in mezzo al campo.

ALTRE INVENZIONI - Insomma la "fantasia" certo non manca a Pioli che è stato protagonista di altre invenzioni nelle scorse stagioni: Tuttosport ricorda per esempio la trasformazione di Kalulu da terzino a centrale, l'avanzamento di Kessie nel ruolo di trequartista e lo schieramento di Leao largo a sinistra dopo averlo provato da prima e da seconda punta. Con meno infortuni, la vita del tecnico rossonero sarebbe certamente più semplice, ma lui sa comunque come sopperire alle assenze.