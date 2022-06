Tuttosport - Milan, quanti nomi per la fascia destra: spunta anche l'ipotesi Politano

MilanNews.it

Il mercato, ufficialmente, non è ancora iniziato, ma ovviamente ogni giorno escono tanti nomi per ogni squadra. Per quanto riguarda il Milan, i movimenti maggiori saranno sulla trequarti dove arriverà quasi sicuramente un attaccante esterno di destra. I rossoneri stanno tenendo d'occhio diversi profili, in primis quello di Noa Lang, talento del Bruges che il Diavolo segue con grande interesse insieme a Charles De Ketelaere, il quale è stato individuato da Maldini e Massara come il nuovo trequartista titolare ideale (anche se non sarà facile strapparlo ai belgi).

IN USCITA DAL NAPOLI - Sulla carta è più semplice arrivare a Lang, il quale ha già ripetuto più volte di voler cambiare squadre e di voler giocare in un top club. I dubbi sul giovane attaccante belga riguardano il suo carattere, a volte un po' troppo vivace, e per questo, se Noa non dovesse convincere a pieno, attenzione alla pista che porta a Matteo Politano del Napoli. Lo riferisce Tuttosport che spiega che il giocatore è in uscita dal club partenopeo e per questo nelle ultime ore è entrato nella lista dei possibili obiettivi rossoneri per la fascia destra. In via Aldo Rossi, oltre ai soliti nomi di Beradi e di Zaniolo, piace sempre tanto anche Marco Asensio, ma a livello economico (7 milioni di euro di ingaggio e 40 milioni di cartellino) è un affare praticamente impossibile.