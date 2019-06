Tuttosport - Milan, rilancio per Veretout: pareggiata l’offerta d’ingaggio della Roma

Tutte le attenzioni del Milan sul centrocampo, ad oggi il reparto che presenta le maggiori criticità. Lo sanno bene Maldini e Boban. Soprattutto, lo sa Giampaolo, che ha già chiesto ai vertici rossoneri di intervenire con acquisti funzionali e, soprattutto, di qualità. Tra i giocatori nel mirino c’è Veretout, centrocampista di proprietà della Fiorentina.

OFFERTA - Come riporta il quotidiano Tuttosport, domani sarà una giornata chiave per capire il futuro del francese. La Roma ha sorpassato il Napoli, ma il Milan nella serata tra venerdì e sabato ha rilanciato con l’entourage del calciatore, pareggiando la proposta da 2.5 milioni d’ingaggio a stagione presentata dai giallorossi, che comunque rimangono in pole. Ma c’è un problema, tanto per il Milan quanto per la Roma: i due club, infatti, ritengono eccessiva la valutazione di 25 milioni fatta dalla società viola.

SOGNO TORREIRA - La corsa a Veretout è apertissima. Maldini e Boban sono pronti a dare battaglia, mentre Giampaolo resta in attesa anche sul fronte Torreira, il suo grande sogno di mercato. L’Arsenal chiede almeno 35 milioni di euro, anche in questo caso la strada si preannuncia in salita.