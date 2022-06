Tuttosport - Milan-Roma, presto l'incontro per il riscatto di Florenzi. E si parlerà anche di Zaniolo

Una data non c'è ancora, ma presto Milan e Roma si incontreranno per definire il riscatto di Alessandro Florenzi: la cifra stabilita la scorsa estate è di 4,5 milioni di euro, ma i rossoneri vorrebbero provare ad ottenere uno sconto dai giallorossi. La volontà comune che questo affare vada in porto potrebbe favorire la trattativa tra i due club.

CONTRIBUTO IMPORTANTE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, quando sta bene, Florenzi è ancora uno dei terzini più forti in tutta la Serie A. Quest'anno ha avuto qualche problema fisico (due operazioni al ginocchio), ma il suo contributo nella conquista del 19° scudetto del Milan è stato evidente. Oltre a quello che ha fatto in campo, il difensore rossonero è stato molto importante anche nello spogliatoio dove ha messo la sua personalità e la sua esperienza a disposizione dei più giovani.

OBIETTIVO ZANIOLO - L'incontro per parlare del riscatto di Florenzi servirà al Milan anche per avere un primo approccio ufficiale con la Roma per Nicolò Zaniolo, obiettivo del Diavolo per rinforzare la trequarti di Pioli. In questo caso, però, la trattativa è certamente molto più complicata vista l'elevatissima richiesta dei giallorossi: 60 milioni di euro, troppi per i dirigenti che comunque non mollano il giovane attaccante esterno italiano su cui c'è anche la Juventus. La speranza in via Aldo Rossi è che con il passare dei giorni il prezzo diminuisca e che magari il club romanista apra all'inserimento nell'affare di qualche contropartita tecnica.